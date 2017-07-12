Список символов Победы закрепят в законе для защиты от бизнеса

В Госдуме собираются законодательно закрепить перечень символов Победы в Великой отечественной войне.

Как сообщает «Парламентская газета», сейчас эксперты прорабатывают инициативу об ограничении использования ряда символов Победы в рекламных и маркетинговых целях.

По словам члена Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко, такой перечень необходим, чтобы предприниматели не рекламмировали свои товары и услуги с использованием символов боевой славы — как это было с рекламой ночного клуба, где посетителей зазывали плакатом «Родина-мать зовёт».

«Речь идёт об использования символов в маркетинговых и рекламных целях для товаров, не имеющих никакого отношения к памятным датам и Дню Победы. А именно, когда мы сталкиваемся с использованием символов победы для увеличения продажи водки, рекламы ночных клубов, пластиковых окон, майонеза, кетчупа, нижнего белья и так далее. На такие действия нужно накладывать ограничения», — рассказал политик.

Издание добавляет, что подобные ограничения не коснутся изготовителей сувенирной продукции, посвящённой памятным датам Великой отечественной войны.

Сейчас перечень неприкосновенных символов прорабатывается на экспертном уровне. По мнению Евгения Ревенко, в него должны войти Георгиевская лента, Боевое красное знамя, образы Родины-матери и Солдата-освободителя, Вечный огонь и многое другое.