Петербуржец в шутку потребовал $1 млн, сообщив о бомбе в метро

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали вымогавшего 1 млн долларов телефонного хулигана.

Ранее Sobesednik.ru писал об ущербе, который был нанесен российским городам и объектам сообщавшими о бомбах анонимами.

Как передает «Фонтанка.ру», 21 сентября мужчина, отказавшийся представиться, позвонил в единую службу 112 в Санкт-Петербурге и сказал, что на одной из станций метро произойдет взрыв, если в течение часа ему не передадут 1 млн долларов.

Однако сотрудники полиции задержали хулигана, который оказался местным 33-летним жителем, уже на следующий день — 22 сентября. Петербуржец уверял, что позвонил спасателям просто ради шутки.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).