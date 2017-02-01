Арестованный замдиректора ФСИН заявил о "жестких" условиях в СИЗО

Заместитель директора ФСИН РФ Олег Коршунов заявил, что в СИЗО «начал многое понимать».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Олега Коршунова обвинили в растрате 160 миллионов рублей.

Зампредседателя Общественной наблюдательной комисси (ОНК) Москвы Ева Меркачева в разговоре с РИА «Новости» рассказала, что на встрече с правозащитниками Коршунов пожаловался на жесткие условия в СИЗО. По ее словам, арестованный замдиректора ФСИН вышел к членам ОНК в «тюремной робе»: «все майки из СИЗО "Лефортово" не подошли ему по размеру».

«Также он рассказал, что условия достаточно жесткие, многие вещи в СИЗО для него запрещены или им не получены, в том числе отсутствуют нормальные продукты и диетическое питание. В целом он отметил, что, находясь в стенах СИЗО, начал многое понимать, что можно исправить», — цитирует агентство Меркачеву.

По ее словам, Коршунов выделил «хорошую медицину» в СИЗО, а также отметил, что больше всего его радует, что к нему обращаются на «вы». Несмотря на множество нюансов, на свое пребывание под стражей Коршунов жаловаться не намерен.