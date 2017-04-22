Общество
Источник: Открытая Россия
16:50, 22 Апреля 2017 Версия для печати

"Фанатку Навального" уволили из РАНХиГС после доноса студентов

Преподавателя РАНХиГС Людмилу Колесникову уволили из академии после упоминания об Алексее Навальном и геях в Чечне.

Магистрант РАНХиГС на условиях анонимности рассказал «Открытой России», что магистранты из другой группы написали докладную записку после того, как Людмила Колесникова на своей лекции упомянула об акции Алексея Навального и о скандале с геями в Чечне. «Эти ребята не скрывают, что они написали донос, даже хвастают, что смогли "убрать фанатку Навального и защитницу геев"», — отметил собеседник портала.

После своего увольнения Колесникова разослала студентам прощальное письмо, в котором предположила, что её уволили из-за того, что она отказалась ставить хорошую оценку студенту, «для которого пока не ясно, что такое права человека, закон и как эти институциональные нормы соотносятся с другими». Решение руководства РАНХиГС о своём увольнении она назвала «преследованием».

В РАНХиГС пока не прокомментировали эту ситуацию.

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