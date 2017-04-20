Общество
Источник: Метеоновости
08:26, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Облачность и повышенное давление ждут жителей Москвы 20 апреля

Погода в столице 20 апреля будет сухой и солнечной, однако на востоке Москвы ожидаются осадки.

Как сообщает портал «Метеоновости», согласно прогнозам синоптиков, температура в Москве достигнет 5 градусов тепла в четверг, 20 апреля. Ветер ожидается северный, со скоростью 5−10 метров в секунду. Давление в городе составит 756 мм ртутного столба.

Отмечается, что синоптики не исключают облачность и небольшие осадки на востоке Москвы.

Прохладную погоду специалисты объясняют повышенным фоном атмосферного давления. Синоптики предупреждают, что у людей с болезнями сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие, могут возникнуть головные боли.

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