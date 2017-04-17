Общество
Источник: Эхо Москвы
10:07, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Юрий Шевчук поддержал журналистов, получивших угрозы из Чечни

Музыкант Юрий Шевчук вступился за журналистов, получивших угрозы из-за освещения проблемы геев в Чечне.

Ранее Sobesednik.ru писал, что журналисты «Новой газеты» и «Эха Москвы» получили угрозы из Чечни в связи со скандалом вокруг чеченских геев. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от главреда «Новой» Дмитрия Муратова.

Юрий Шевчук опубликовал на сайте «Эха» открытое письмо, адресованное Джамбулату Умарову. Музыкант призвал чеченского министра «успокоить людей», которые «близко к сердцу» восприняли материалы «Новой газеты».

«Я, как и многие в нашей стране, знаю Дмитрия Муратова как честного, порядочного человека, который не позволит себе никакого глумления над тем, что для других людей дорого и свято (если, конечно, это не ворованные деньги). Поймите, журналисты "Новой газеты" бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были и в каких бы регионах эти права не нарушали», – написал Шевчук.

Музыкант отметил, что независимые СМИ нужны не для того, чтобы хвалить начальство, а чтобы указывать на проблемы в обществе и помогать строить сильное и просвещённое государство. Он посоветовал Умарову провести расследование в связи с публикациями «Новой газеты» и обратиться в суд, если приведённые журналистами факты не подтвердятся.

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