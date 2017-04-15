Общество
14:06, 15 Апреля 2017 Версия для печати

10 человек задержали на автопробеге дальнобойщиков в Питере

В Петербурге задержали участников несанкционированной акции в поддержку бастующих дальнобойщиков.

«Медиазона» сообщает о задержании восьми участников автопробега «Объединения перевозчиков России» (ОПР) по Невскому проспекту. Среди задержанных — председатель ОПР Андрей Бажутин и координатор петербургского отделения Сергей Владимиров.

Участники акции в поддержку дальнобойщиков планировали устроить автопробег на легковых автомобилях с флагами ОПР. Их остановили на Московском шоссе.

По данным «Фонтанки», правоохранительные органы задержали не восемь, а десять активистов. Всего же в акции приняли участие примерно 80 машин. Заявку на проведение акции ОПР не подавало.

Напомним, что с конца марта по всей России проходят протесты дальнобойщиков, требующих отменить систему «Платон».

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