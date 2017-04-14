Водку за 205 рублей в РФ сравнили с "расстрелом" производителей

Минимальная цена на бутылку водки в России вырастет со 190 до 205 рублей.

Правительство РФ направило в Минюст приказ, согласно которому минимальная розничная цена (МРЦ) на водку составит 205 рублей за пол-литра. По словам Министерства финансов, это поможет бороться с производителями контрафактного алкоголя.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в интервью агентству Nation News рассказал, почему из-за этой инициативы в первую очередь пострадают легальные производители.

«Это изменение положительно не отразится ни на ком, а отрицательно – на легальных производителях. Это как расстрел или повешение. Лучше, чем 190 [рублей за пол-литра – прим. ред.], и очень плохо относительно цены в 220–225 [рублей], которая и должна была быть», – заявил эксперт.

Дробиз напомнил, что еще в 2014 году минимальная цена на водку составляла 220 рублей за пол-литра, и назвал возвращение к более низкому значению «ерундой».

«Дело в том, что минимальная заниженная розничная цена порождает серые схемы, когда сети попросту не будут работать за те деньги, которые предлагает им государство. В таком случае наценка сложится между отпускной ценой завода и ценой в 205 рублей, которая будет в магазинах и будет убыточной для производителя. Ему самому придется за эту водку доплачивать сетям больше денег, чем они имеют прибыль с бутылки», – сделал вывод аналитик.