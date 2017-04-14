"По теме геев нет ни внятного ответа из Чечни, ни открытой полемики"

"Говорить о том, что среди мусульман этого вообще нет – это неправда"

Историк, кавказовед прокомментировал Sobesednik.ru скандал с угрозами авторам расследований о гонениях на геев в Чечне.

История о гонении на геев в Чечне, о которой 1 апреля впервые сообщила «Новая газета», набирает обороты. Ранее Sobesednik.ru писал, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поддержал журналистов «Новой», которым поступили угрозы из Чечни. Ранее, 3 апреля, общественные и религиозные деятели ЧР собрали в главной мечети республики 15 тысяч человек и пообещали возмездие тем, кто пишет о чеченских гомосексуалистах и тем самым якобыпозорит ислам.

14 апреля первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов назвал недопустимым угрозы в адрес журналистов. По его словам, «любые попытки расправы могут иметь совершенно обратный эффект», а мусульмане в этом случае «покажут пример нетерпимости и немилосердия». В то же время муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что авторов расследований о притеснении геев в республике настигнет ответственность в соответствии с законами России и «возмездие Аллаха». При этом Межиев отказался называть этих журналистов людьми. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, выступил категорически против незаконных методов воздействия на журналистов.

Скандал вокруг чеченских геев Sobesednik.ru обсудил со старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, кандидатом исторических наук Ахметом Ярлыкаповым:

– Как вы воспринимаете новости о притеснении геев в Чечне?

– Вам общая оценка нужна всего этого безобразия? Я считаю, что надо разобраться в этой ситуации и отделить зёрна от плевел. К сожалению, у нас есть точка зрения и информация только от «Новой газеты», а от других ничего внятного нет, в том числе и от чеченской стороны, которая всё отрицает, но убедительных опровержений не даёт. Открытой полемики по этому вопросу нет.

– Но значит ли это, что такой проблемы нет?

– Проблема наверняка есть, раз её так серьёзно подняли. «Новая» ссылается, в частности, на три случая [убийства геев в Чечне] и говорит о готовности предоставить доказательства. Что-то есть, но по разным причинам эти случаи не раскрываются в полной мере – например, не раскрываются имена, – потому что «Новая газета» говорит, что они переживают за родственников этих людей.

– История наделала много шума, но никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало.

– Со стороны закона нужен внятный и чёткий ответ: есть проблема вообще или нет. Всё вышло на международный уровень. Серьёзные акции запустили сети, которые собирают онлайн-подписи, и там говорится о лагерях, в которых пытают гомосексуалистов. Это всё совершенно ненужная для имиджа нашей страны шумиха. Чем внятнее и конкретнее был бы ответ, тем лучше было бы.

Ахмет Ярлыкапов Фото: Кадр YouTube

– Эта проблема, если она есть, чисто чеченская или с ней сталкиваются все мусульманские республики?

– Если эта проблема есть, то она не чисто чеченская, а общероссийская, к сожалению. Чечня – часть России, чеченцы – российские граждане. Ситуация не совсем нормальная. Но если говорить конкретно о мусульманском населении и его реакции на проявления гомосексуальности, то я бы не сказал, что мусульмане тут варвары, по крайней мере, ни о каких таких случаях такого рода я не слышал.

– При этом гей-тема для ислама – табу?

– Как и любая другая авраамическая религия, ислам не одобряет гомосексуализм, для него это греховное деяние. С другой стороны, если мы посмотрим на уровень культуры и традиции Средней Азии, то там это присутствует. Возьмите Афганистан и культуру бачей – что-то вроде гейш, – мальчиков, специально обучаемых петь, плясать перед клиентами. Их окружают более старшие, скажем так, почитатели, которые одаривают их деньгами и вниманием. Это не секрет, что между бачей и его поклонником могут складываться отношения гомосексуального плана. То есть говорить о том, что среди мусульман этого вообще нет – это неправда. И говорить о том, что это совсем табу, тоже нельзя. Это явление было достаточно распространено в Средней Азии и достаточно распространено в Афганистане сейчас. Об этом и фильмы сняты, и работы написаны.

– Шумиха в Чечне что-то изменит?

– В самой Чечне люди запуганы, и навряд ли эта шумиха будет способствовать цивилизованному обсуждению темы. Возможно закручивание гаек. Тема будет ещё дальше отодвигаться и задвигаться.

– А как тогда быть? Может, пока эта проблема не будет решена на общефедеральном уровне, она не решится в Чечне?

– Возможно да, но я не считаю, что эти темы надо так уж широко обсуждать. Не надо создавать шумиху вокруг этого. Сейчас слишком истеричная манера обсуждения этого всего, в том числе в официальных СМИ. Это мешает цивилизованному разговору. Чем истеричнее тон, чем эмоциональнее заявления с разных сторон, тем менее продуктивно обсуждение любых больных тем.

– Вы вот сказали, что Чечня – часть России. А могут ли наши правоохранительные органы не только разобраться в ситуации с геями в Чечне, но ещё и решить эту проблему? Это в их силах?

– Это их прямая обязанность. Если эти данные подтверждаются и расследование показывает, что всё происходит в такой форме, то решить проблему – их прямая обязанность.

– Вы верите, что такое расследование может быть проведено?

– Ну, верю-не верю… Так должно быть. Это же система, люди в ней должны заниматься своими прямыми обязанностями.

– По данным «Новой», религиозные деятели Чечни приняли резолюцию, пообещав возмездие на головы тех, кто пишет о геях в республике и тем самым якобы позорит ислам и чеченских мужчин. Что это?

– Это частное мнение религиозных деятелей. Разве от них можно было ожидать чего-то другого? Они выступают с точки зрения религии, которая считает гомосексуализм греховным. Для них это нормальное заявление. Другие могут что-то другое заявлять. В этом смысле у нас должна быть свободная страна и все стороны должны высказываться. Главное, чтобы это не приводило к внесудебным расправам. Всё должен быть в рамках закона.

– Я правильно Вас понимаю: шумиха вокруг геев в Чечне может повысить уровень насилия и агрессии в стране?

– Несомненно. Она поднимает градус по всей стране, приводит к гипертрофированному, ещё более болезненному восприятию этой темы и будет вести к росту насилия.