Милонов назвал 14 февраля днем кабака и презервативов

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина, обвинив его в эксплуатации чувств влюбленных.

В интервью Федеральному агентство новостей Виталий Милонов, который совмещает депутатский мандат со службой в церкви, рассказал о своем негативном отношении ко Дню всех влюбленных. По мнению парламентария, этот праздник, который во всем мире отмечают 14 февраля, является исключительно коммерческим и создан для процветания производителей алкоголя и контрацептивов.

«Я считаю, что празднование Дня святого Валентина — это все равно, что праздновать день скидок, ”черную пятницу”, и т.д. День святого Валентина у нас — это исключительно коммерческий праздник, сделанный в угоду торговым центрам, гипермаркетам и т.д. То есть, это день, когда можно под соусом Дня святого Валентина втюхать какое-нибудь застоявшееся сладкое вино, цветы не первой свежести и т.д. Эксплуатация на искренних чувствах влюбленных людей, коммерциализация этих чувств — вот что такое День святого Валентина», — заявил Милонов.

Впрочем, депутат не стал настаивать на необходимости запретить «день празднования дешевого сладкого шампанского и противозачаточных средств».

«Да, я думаю, пусть празднуют, только, знаете, пусть те, кто празднуют, всегда помнят, что главным спонсором этого праздника по идее должны выступать производители всевозможного рода презервативов и т.д. Потому что это день иллюзии любви, день походов в ресторан с кабаком и постелью – вот что это за праздник. Праздник планового помета и секса, не более того», — заключил депутат.