Что дарит гражданам Владимир Путин и чем это кончается

Sobesednik.ru отследил несколько историй о том, как ВВП попросили о подарках – и он пошел навстречу.

Президент Путин часто дарит подарки – люди об этом знают и порой их «заказывают». Однако не всегда у президентских презентов счастливая судьба и не всем они на пользу.

С часами не расставайтесь

В сентябре 2009 года Владимир Путин посетил тульский оружейный завод «Щегловский вал». Во время экскурсии по сборочному цеху к нему подошел слесарь Виктор Загаевский и попросил что-нибудь на память его сыновьям, служившим тогда в армии. Путин смутился: мол, нет ничего с собой на такой случай, а вот «Левша» не растерялся. «Часы можно?» – прямо спросил он, и ВВП снял с руки швейцарские часы Blancpain стоимостью 6 тысяч евро.

Говорят, на следующий день на «Щегловский вал» позвонил губернатор Вячеслав Дудка и, по слухам, потребовал уволить слесаря. На предприятии никто не удивился: многие коллеги Загаевского осуждали его поступок и прямо обвиняли в жадности. Но история с часами получила резонанс, и слесаря не уволили – он до сих пор работает на заводе. Президентские часы Виктор Иванович, как и обещал, передал сыну Д­митрию.

– Часы у меня, – подтверждает Дмитрий Загаевский. – С ними все нормально, они ходят.

Первое время Дмитрий носил ценный подарок. Говорит, был «страх цены», но к хорошему привыкают быстро. Пользоваться Blancpain он перестал потому, что, по его словам, удобнее смотреть время на телефоне. Загаевский-младший клянется, что путинские часы останутся в семье, он передаст их своим детям по наследству, тем более что со временем «они станут раритетом».

Президент аукционного дома «Гелос» Олег Стецюра утверждает, что часы, подаренные Путиным, уже раритет, тем более что к ним прилагается масса фотографий, которые подтверждают историю дарения.

– Неважно, сколько стоят эти часы, из чего они сделаны. С такой вещью можно выйти на международный аукцион, – говорит Стецюра.

Дмитрий выставлять часы на аукцион не собирается. Говорит, ажиотаж вокруг этой истории поутих, а память о встрече с президентом в семье Загаевских осталась. Осталась память и у заводского начальства – по словам Загаевского-младшего, в дни последующих визитов ВВП на «Щегловский вал» слесарю давали отгулы.

Овчарка «от Путина»

Подарок, лично врученный президентом – нечастое явление, обычно простые люди получают что-то как бы «от Путина». Схема такая: человек пишет письмо, оно поступает в Управление делами президента, оттуда спускается на местный уровень, и чиновники берут под козырек.

Например, так уже много раз было с собаками, которых у президента просили дети. 13-летняя школьница из Казани Светлана Медведева в 2015 году обратилась к ВВП с письмом, в котором написала, что хочет маленького Мухтара. В городской администрации, где потом оказалось обращение, просьбу выполнили. Казанский спортивно-дрессировочный кинологический центр по распоряжению местных чиновников подобрал для Светы овчарку в свердловском питомнике, а оплатил покупку казанский бизнесмен Евгений Беляков.

Теперь ни мама Светы, ни Беляков про Мухтара предпочитают не вспоминать. Породистую собаку семья Светы получила, а воспитать не смогла. Пес кидался на соседей, те начали сбор подписей за то, чтобы у Медведевых отобрали подарок. Как выяснил «Собеседник», недавно они все-таки отдали Мухтара другому владельцу.

На Новый год Оля Марущенко получила «от президента» хаски Фото: Стоп-кадр YouTube

– В таких случаях чиновники должны проверять социальный уровень семьи, – на условиях анонимности рассказали в Казанском кинологическом центре. – Но тут произошла накладка. У Медведевых денег не оказалось не только на дрессировку, но и на качественный корм. Они не были готовы к тому, чтобы завести собаку.

По словам кинолога, пес совершенно нормальный, в правильных руках будет вести себя адекватно. А вот удастся ли семье Светы наладить отношения с соседями, неизвестно. В общем-то Медведевы и сами могли бы завести для дочери собаку поменьше – и совершенно бесплатно, например через приют, где часто оказываются и Мухтары. Но зачем-то написали письмо президенту.

Холодильник раздора

Семье из маленького бурятского села Тунгуй президентские подарки тоже не принесли счастья. Хотя в 2011 году их Варфоломеевым доставил сам Путин – отдал лично в руки. ВВП тогда не знал, что они уже и не семья – супруги были накануне официального развода, – и, конечно, не предполагал, что его дары станут для Варфоломеевых впоследствии яблоком раздора.

Началась эта история еще в 2008 году, когда третьеклассница Даша Варфоломеева дозвонилась ВВП на прямую линию и попросила «дядю Володю» – именно так написала бабушка в бумажке-подсказке – подарить ей и ее старшей сестре платья: мол, все так плохо в селе, что на новогодние обновки детям денег нет. Дашу с сестрой Аней пригласили на кремлевскую ёлку и вручили красивые платья от Путина.

Казалось бы, на том сказке про бурятскую Золушку и конец, но шесть лет назад во время визита в Улан-Удэ ВВП сам навестил Варфоломеевых. Разумеется, с новыми подарками: Даша и ее сестра получили ноутбуки, мобильный телефон, а чуть позже Варфоломеевым привезли еще холодильник, швейную машинку и кухонный комбайн.

Вскоре после президентского визита их мать Наталья официально развелась с мужем и, по словам ее свекрови, все презенты забрала себе – им с сыном оставила только швейную машинку.

– Платья хранятся у ее матери, девочки из них давно выросли, – рассказывает Анна Ивановна Варфоломеева, бывшая свекровь Натальи и бабушка Даши. – Я бы их в исторический музей поместила. Оказывается, у нас в Бурятии было только два таких случая. Первый раз девочка с отцом ездила в Москву к Сталину.

Анна Ивановна не может простить бывшую невестку, которая ее «обобрала», – вспоминает подаренную Путиным бытовую технику. Больше всего от визита Путина выиграло само село Тунгуй. Там отремонтировали сельский клуб, построили школу, детсад, открыли ФАП и заасфальтировали дорогу к трассе.

– Если бы не обращение Варфоломеевых, у нас бы ничего этого не было, – признаются в сельской администрации.

Быстрее Деда Мороза

Очередной подарок от ВВП получила недавно нижегородская семья Романовых. Это еще одна история из серии «Ребенок просит президента». У сестер Кати и Светы Романовых детский церебральный паралич, но они могут заниматься спортом – ходят в бассейн и осваивают лыжи. У Путина они попросили велотренажер.

– Девочки написали одновременно Деду Морозу и президенту, – рассказали в пресс-службе Канавинского района Нижнего Новгорода, где прописаны Романовы. – Президент отреагировал первым.

Письмо, как водится, спустилось в региональное министерство соцзащиты, которое и приобрело подарок. А потом, кроме велотренажера, глава администрации Канавинского района вручил маме Кати и Светы еще и степ-платформу, которая имитирует подъем по ступеням, и лыжи – те вещи, которые детям тоже нужны для разработки опорно-двигательного аппарата. В администрации оправдываются, что до письма не знали об этой семье – по факту они живут в другом районе, – иначе постарались бы помочь.

Наверное, Романовы – один из немногих случаев, когда «президентский» подарок действительно необходим, не будет пылиться в коробке и принесет реальную пользу. Так, к сожалению, бывает не всегда. И дело тут не в дарителе, а в тех, кто просит – часто хоть что-то, не особо понимая, зачем.