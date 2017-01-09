В Якутске начали выращивать помидоры в экстремальные морозы

Первый урожай томатов еще в декабре собрали в тепличном комплексе, который находится в селе Сырдах под Якутском

Жители Якутска смогли поставить на новогодний стол свои, местные помидоры, узнал Sobesednik.ru.

Первый урожай томатов еще в декабре собрали в тепличном комплексе, который находится в селе Сырдах под Якутском. Скоро овощи поступят в продажу в якутские магазины. Вырастить эти требовательные к уходу растения удалось благодаря японской технологии – специальной пленке, которой теплицы покрываются в три слоя.

– Она очень прочная, выдерживает перепады температур от -100 до +100 градусов, – рассказывает учредитель проекта Георгий Гаврильев. – В теплице создается необходимый микроклимат с температурой воздуха от +18 до +24 градусов.

Японской пленкой, по словам Гаврильева, покрыт спорткомплекс в Пекине «Птичье гнездо», но в агроцелях она была использована впервые. В якутских теплицах выращивают три сорта помидоров разного размера – «тореро», «комета» и «примула».

– На вкус и цвет, как известно, товарищей нет, но мне лично помидоры понравились, – говорит Гаврильев. – Кстати, в них минимальное количество нитратов по сравнению с другими помидорами.

Другие помидоры попадают в Якутию в основном из Китая и стоят 200 рублей за килограмм, а те, что доставляют в республику из Москвы и российских регионов, продаются еще дороже – по 500–600 рублей. Якутские производители говорят, что цена на местные томаты будет немного выше, чем на китайские. Пока теплица небольшая, площадью всего в тысячу квадратных метров, но к концу следующего года будет в 30 раз больше. В хозяйстве обещают обеспечить помидорами всю Якутию, а еще начать выращивать зелень и огурцы – они тут тоже недешевы. Может, к 2018 году свежий салат из местных овощей станет для жителей региона не редкостью, а вполне привычным блюдом.