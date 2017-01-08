Ильдара Дадина осмотрели врачи по приезде в новую колонию

Замглавы ОНК Москвы 8 января сообщила о прибытии осужденного активиста Ильдара Дадина в новую колонию.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Ильдара Дадина сняли с поезда и отправили в СИЗО, где он смог принять душ и поесть горячую пищу.

Ева Меркачева, замглавы ОНК Москвы, в разговоре с РИА «Новости» рассказала о том, что осужденный за нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин прибыл в новую колонию. О местонахождении Дадина не было известно с начала декабря 2016 года.

По словам Меркачевой, Дадин прибыл в новую колонию 7 января. Она отметила, что активисту дали право позвонить родственникам и сообщить о своем местонахождении.

«С ним все хорошо. Чувствует себя отлично. По приезде его осмотрели врачи-специалисты», — сказала Меркачева.