Общество
Источник: Life
06:57, 28 Декабря 2016 Версия для печати

Последние слова пилота упавшего в Сочи Ту-154 были о закрылках

Эксперты расшифровали запись одного из бортовых самописцев рухнувшего самолета Минобороны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что перед падением Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с задарнным носом.

Как пишет Life со ссылкой на источник, специалисты расшифровали речевой самописец упавшего Ту-154. По информации издания, фиксирующая разговоры, была не повреждена.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"», — рассказал источник издания.

По словам источника, неизвестно, когда начнется расшифровка второго самописца, так как он до сих пор не доставлен Центральный научно-исследовательский институт ВВС.

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