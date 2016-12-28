Последние слова пилота упавшего в Сочи Ту-154 были о закрылках

Эксперты расшифровали запись одного из бортовых самописцев рухнувшего самолета Минобороны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что перед падением Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с задарнным носом.

Как пишет Life со ссылкой на источник, специалисты расшифровали речевой самописец упавшего Ту-154. По информации издания, фиксирующая разговоры, была не повреждена.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"», — рассказал источник издания.

По словам источника, неизвестно, когда начнется расшифровка второго самописца, так как он до сих пор не доставлен Центральный научно-исследовательский институт ВВС.