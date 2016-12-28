Часть фюзеляжа и остатки компьютера Ту-154 нашли в Черном море

Водолазы обнаружили части рухнувшего самолета Минобороны и еще одно тело в районе катастрофы в Черном море.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что второй «черный ящик» Ту-154 подняли со дна Черного моря.

Life со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о том, что водолазы обнаружили части фюзеляжа, остатки компьютера и тело одного из пассажиров в районе крушения лайнера.

«Поднимаем обломки — часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами и шестеренки», — сказал источник издания.

Отмечается, что труп, который обнаружили спасатели, может оказаться телом 18-го погибшего пассажира.