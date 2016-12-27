Валокордин начнут продавать по рецепту из-за ЧП в Иркутске

Вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что в 2017 году валокордин в аптеках будут продавать по рецепту.

По словам Александра Хлопонина, сейчас в правительстве обсуждают, стоит ли включать в список рецептурных препаратов валокордин, а также йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения – однозначно», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова усомнилась в необходимости продавать валокордин по рецепту, поскольку основными потребителями этого лекарственного средства являются пожилые люди, которые «привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня».

Дискуссия о необходимости продавать валокордин по рецепту началась после массового отравления в Иркутске.