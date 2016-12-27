"Ночным волкам" дали 3,1 млн на "мотоциклетное паломничество"

Байк-клуб «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова получил президентский грант в 3,1 млн рублей.

Би-би-си изучила заявки победителей конкурса на получение президентских грантов для некоммерческих организаций. За год глава РФ Владимир Путин выделил таким организациям 4,6 млрд рублей.

Среди грантополучателей, в частности, оказался клуб «Ночные волки», который получил 3,1 млн рублей на проект под названием «Славянский мир». Его целью является проведение «мотоциклетных и автомобильных паломничеств и пробегов, направленных на единение братских славянских народов путём общественной дипломатии».

Также выяснилось, что организация ветеранов «Боевое братство», возглавляемая подмосковным экс-губернатором и бывшим депутатом Госдумы Борисом Громовым, получила три млн рублей, чтобы провести патриотический автопробег по городам России и показать спектакль «Молодая гвардия» Владимирского областного драматического театра.

Фонду «Согрей добром» дали пять млн рублей на акции «патриотической, межкультурной, экологической направленности». В частности, фонд организует поездку столичных студентов на Северный Кавказ для укрепления связей со сверстниками.

А пермская организация «Социатива» выиграла почти девять млн рублей на забег «Москва – Пекин: навстречу будущему». В рамках этого проекта российский ультрамарафонец Александр Капер добежит от Москвы до Пекина.