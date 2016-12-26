Работа-2017: самые востребованные профессии будущего года

Sobesednik.ru выяснил у экспертов рынка труда, какие профессии будут самыми востребованными в наступающем 2017 году.

Среди вакансий конца года преобладает спрос на специалистов в сфере продаж. Умельцы продать все что угодно сегодня в цене. На них приходится почти 35% всех вакансий.

По 6–8% от всего числа вакансий приходится на тех, кто умеет работать руками, а не просиживать в офисе: рабочий персонал, специалисты в сфере промышленности, производства, строительства, транспорта и логистики.

Зато на госслужбу сегодня практически не попасть – в открытом доступе появляется смехотворное количество вакансий – 0,14%. Нелегко искать наемную работу юристам, консультантам, страховщикам, журналистам, дизайнерам – доля вакансий по этим профессиям сегодня едва дотягивает до 1–2%. Но зато в этих сферах огромный потенциал для самозанятости.

– Опережающими темпами продолжит расти IT-сфера, предложения по зарплате будут увеличиваться для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, аналитиков Big Data, – сообщили «Собеседнику» в пресс-службе Superjob.ru. – Если взять сферу продаж, то здесь работодатели будут готовы предложить дополнительные бонусы профессионалам в области продаж услуг и высокотехнологичных продуктов. В сфере HR будут востребованы аналитики с техническим бэкграундом и специалисты по внутрикорпоративному обучению. Так или иначе, с каждым годом компании будут предлагать зарплаты выше рынка специалистам, связанным с технологичными продуктами и IT-сферой.