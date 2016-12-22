Происшествия
Источник: РИА «Новости»
11:44, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Двое госпитализированы после взрыва у метро "Коломенская"

Следственный комитет уточнил число пострадавших при взрыве у станции «Коломенская» московского метро.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что у станции метро «Коломенская» прогремел взрыв. По данным некоторых СМИ, в результате взрыва пострадали 7 человек.

РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет уточняет, что в результате взрыва пострадали шесть человек. Двое из них госпитализированы.

На данный момент на месте происшествия следователи опрашивают очевидцев и выясняют подробности произошедшего.

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Карпухина Мария

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