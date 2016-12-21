Караулова назвала "детской авантюрой" свой побег в Сирию

Варвара Караулова назвала свой поступок «детской авантюрой» во время выступления в суде с последним словом.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прокуратура попросила суд отправить в колонию общего режима на пять лет Варвару Караулову (ныне Александра Иванова), обвиняемую в попытке сбежать в Сирию и примкнуть к террористам.

Варвара Караулова поблагодарила своих родителей, спецслужбы и бога за то, что история её побега в Сирию закончилась неудачно. «Всё это было глупейшей ошибкой, необдуманным поступком. Побег из дома у всех приходится лет на 14–15, а у меня пришёлся на 19», – сказала девушка, добавив, что раскаивается за своё поведение.

По словам Карауловой, в мае 2015 года она сбежала из дома, потому что находилась в состоянии «жуткой депрессии» и доверилась «не самому достойному человеку», которого полюбила. Террористическая организация ИГИЛ, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ, для девушки, по ее словам, была «чем-то незначимым и второстепенным». Подсудимая осудила действия террористов и выразила надежду на то, что рано или поздно сирийцы «увидят мирное небо над головой».

«Я осознала свои ошибки, свою глупость, мне кажется, я буду страшно за это наказана. Я бы хотела просто жить, учиться, работать, помогать людям, помогать своей семье, в идеале своей стране, России. Я мечтаю искупить свою вину за всё это, за всю эту глупую детскую авантюру. Пока я здесь, в неволе, я что-то делать не могу», – цитирует Варвару Караулову Life.