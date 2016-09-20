Общество
Источник: РИА "Новости"
14:28, 20 Сентября 2016 Версия для печати

"Артек" попал в список объектов, охраняемых Росгвардией в Крыму

Войска Росгвардии в Крыму взяли под охрану детский лагерь «Артек» и исследовательский реактор в Севастополе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Олега Борукаева, сформированная в Крыму бригада войск Росгвардии охраняет такие стратегически значимые объекты, как Севастопольский исследовательский реактор и детский лагерь «Артек».

«С самого начала присоединения Крыма была сформирована бригада. Ее задача — обеспечение охраны правопорядка и защита некоторых стратегически важных объектов, например исследовательского реактора. Есть задачи и по детскому лагерю "Артек". Мы разместили там подразделение, которое занимается безопасностью детей», — заявил Борукаев.

Замглавы Росгвардии также отметил, что в целом список охраняемых объектов по всей России пока находится в стадии разработки. По словам Борукаева, на данный момент создана межведомственная рабочая группа, в задачи которой будет входить оценка потенциальных угроз для этих объектов. Затем будет приниматься решение о том, какие объекты Росгвардия будет охранять самостоятельно, а какие — совместно с другими ведомствами.

«Уточняется перечень государственных объектов. Некоторые органы исполнительной власти выступили с инициативой о приеме ряда дополнительных объектов. Ждем теперь одобрения», — подчеркнул генерал-лейтенант.

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