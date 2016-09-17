Общество
Источник: Вести
11:21, 17 Сентября 2016 Версия для печати

Посольство РФ в Киеве снабдили дополнительной защитой после атаки

17 сентября российское посольство в Киеве приняло решение усилить меры безопасности.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в ночь с 16 на 17 сентября группа неизвестных людей напала на российское посольство в Киеве. Около 20 неизвестных обстреляли здание посольства фейерверками, выкрикивая оскорбительные лозунги. После этого злоумышленники беспрепятственно скрылись.

В настоящее время МИД России выясняет обстоятельства произошедшего, сообщают «Вести».

В посольстве решили установить по всей территории дополнительные заграждения, забор укрепить металлическими листами, а окна закрыть жалюзями из высокопрочной стали.

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