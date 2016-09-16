Захарченко выяснит у сестры, откуда взялись 8,5 млрд рублей

Арестованный по делу о взятке полковник МВД Дмитрий Захарченко рассказал о найденных при обыске 8,5 миллиардах рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что следствие надеется установить происхождение денег, обнаруженных при обысках в квартире главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, при помощи упаковок банков Федеральной резервной системы США.

В интервью газете «Комсомольская правда» глава ГУЭБиПК МВД рассказал о найденных при обыске деньгах, общую сумму которых СКР оценивает в 8,5 миллиарда рублей. Захарченко заявил изданию, что обнаруженные правоохранителями деньги ему не принадлежат

«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире, и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера», — заявил Захарченко.

Отвечая на вопрос, как такая сумма могла попасть в квартиру его сестры, полковник выразил надежду, что истинный владелец наличных скоро будет обнаружен.

«Эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями. Думаю, что их даже не ожидали обнаружить. Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. С ней я обычно виделся довольно редко: может, раз в полтора года. Думаю, что собственник этих денег скоро найдется», — ответил журналистам полковник МВД.