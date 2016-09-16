После ограбления банковских ячеек в Москве МВД возбудило дело

Сотрудники МВД приняли решение возбудить уголовное дело по факту кражи денежных средств из двух ячеек московского банка.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, неизвестные похитили крупную сумму денег из Газпромбанка, принадлежащую бизнесмену из Саратова.

Пресс-секретарь московского главка МВД сообщил, что злоумышленник украл 29 миллионов 660 тысяч рублей в разной валюте, сообщает РИА «Новости».

«В полицию поступило сообщение гражданина 1967 года рождения, директора компании, о том, что в период с 13 июля до 14 сентября неизвестный из двух сейфовых ячеек, расположенных в депозитарии, похитил 167 тысяч долларов США и 229 тысяч евро, а затем скрылся», — сообщил пресс-секретарь.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.