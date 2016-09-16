Общество
Источник: Известия
09:01, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Мобильное приложение для жалоб на начальство создаст Роструд

Роструд создаст мобильное приложение, через которое россияне смогут пожаловаться на недобросовестного работодателя.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) к концу текущего года намерена выпустить мобильное приложение, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на нарушения ТК РФ. Как пишет «Интерфакс», в приложении можно будет сделать фото и прикрепить фотоматериалы к обращению.

При этом предполагается, что рассказать в режиме онлайн о нарушениях могут не только сотрудники, но и неравнодушные граждане. Например, они могут сообщить о рабочих, которые на стройке находятся без касок или специального снаряжения.

Ведомство обещает принимать самые жесткие меры к работодателям-нарушителям, если сообщения о фактах нарушений, поступившие через приложение, подтвердятся. Мобильное приложение, по мнению Роструда, позволит сократить нарушение случаев охраны труда и предупредить несчастные случаи на производстве.

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Красникова Диана

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