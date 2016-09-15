Общество
Источник: Зарубежные СМИ
09:31, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Знаменитости из США призывают власти помиловать Сноудена

Экс-участник выборов президента в США Берни Сандерс попросил власти Америки помиловать Эдварда Сноудена.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Барак Обама отказался помиловать экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена

Как сообщили зарубежные СМИ, сенатор от американского штата Вермонт, который выбыл из борьбы за пост президента США после праймериз, Берни Сандерс обратился к властям Америки с просьбой помиловать экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена. С подобной просьбой к властям Америки обратились и другие известные люди, в том числе актер Дэниел Рэдклифф, бизнесмен Джордж Сорос и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

Сандерс считает, что Сноуден рассказал американскому обществу о том, что АНБ США «нарушает конституционные права граждан своей программой массовой слежки». В связи с этим он попросил избавить Сноудена от длительного тюремного срока.

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Цыганкова Валерия

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