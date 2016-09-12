Задержанные в ДНР подростки-диверсанты тратились на проституток

Подростки-диверсанты, задержанные в ДНР, признались в совершении преступлений на территории республики.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что задержание семерых несовершеннолетних диверсантов сняли на видео.

Задержанные на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики подростки-диверсанты сознались в совершении противоправных действий, а также рассказали, как они были завербованы украинскими спецслужбами. Видео допроса задержанных подростков опубликовано на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР в понедельник, 12 сентября.

По словам одного из подростков, их завербовал знакомый, которого, в свою очередь, завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Подросток также рассказал, что за подрыв автомобиля кураторы выплатили им 10 тысяч гривен, что по текущему курсу составляет около 24 тысяч рублей. Полученные деньги подростки, по словам признавшегося, потратили на спиртное и девушек по вызову, а один из участников диверсии купил себе скутер.