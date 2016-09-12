Три года грозит россиянину за попытку ограбления в Таиланде

Гражданина РФ благодаря его татуировкам задержали власти Таиланда за попытку ограбить ювелирный магазин.

Отдыхавшего вместе с женой на острове Пхукет россиянина задержали власти Таиланда. Как сообщает Phuket Gazette в понедельник, 32-летний россиянин Дмитрий Севастьянов ночью сломал стену ювелирного магазина и попытался его ограбить.

По данным источника, Севастьянов проломил дыру в задней части здания и проник внутрь, однако все ювелирные издания на ночь были спрятаны в сейф. Попытки грабителя подручными средствами взломать сейф окончились неудачей, и он вышел из магазина тем же путем. Камера видеонаблюдения зафиксировала попытку ограбления от начала и до конца. Кроме того, на видео видны татуировки грабителя, по которым полиция Таиланда позже опознала злоумышленника.

Подозреваемый в ограблении россиянин после задержания и демонстрации видеоматериалов полностью сознался в содеянном. Теперь ему грозит штраф в размере до 200 долларов и до трех лет тюрьмы за взлом и проникновение в магазин.