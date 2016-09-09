Саакашвили обвинил организаторов Евровидения во вранье в глаза

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал выбор Киева местом проведения «Евровидения-2017».

Ранее Sobesednik.ru писал, что организаторы Евровидения определились с городом проведения «Евровидения-2017». Тогда большинство голосов организационного комитета конкурса было отдано Киеву. За Одессу высказались только два человека.

Губернатора Одесской области Михаила Саакашвили такой результат не устроил. Как считает политик, это решение показывает полное отсутствие государственного мышления у украинских властей.

«Одессу оставили без "Евровидения". Я люблю Киев, но речь не о моей родной столице, а о том, что это решение – еще один пример "договорняков", вранья в глаза и полного отсутствия государственного мышления», – ссылаются РИА «Новости» на слова губернатора.

Он добавил также, что для строительства украинского государства необходимы новые подходы и другие люди и что он будет проводить работу в этом направлении.

«Все иллюзии уже развеялись», – заявил политик.

Возможность проведения «Евровидения» в 2017 году у Украины появилась благодаря победе Джамалы с песней «1944» на прошлогоднем конкурсе в Стокгольме.