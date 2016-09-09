Общество
Источник: "Интерфакс"
11:11, 09 Сентября 2016 Версия для печати

После посвящения в КемГУ обновилось все руководство истфака

После скандального посвящения в КемГУ назначили новое руководство истфака и объявили выговоры организаторам мероприятия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что студенты Кемеровского государственного университета устроили акцию в поддержку уволенного декана исторического факультета. Декана уволили из-за скандальных кадров с посвящения в студенты КемГУ, на которых студенты стоят голыми.

Как сообщил «Интерфакс», специальная комиссия, которая разбиралась в ситуации в КемГУ, назначила нового главу истфака и двух его замов. Кроме того, устные выговоры были объявлены организаторам мероприятия, в том числе и студентам.

По данным СМИ, исполнять обязанности декана факультета будет бывший преподаватель КемГУ Алексей Блинов. В то же время студенты и выпускники КемГУ обратились к министру образования России Ольге Васильевой с просьбой восстановить в должности уволенного из-за скандала декана.

читайте также:Станислав Ярушин
Звезда "Универа" о "посвяте" КемГУ: Когда я посвящался, такого маразма не было
Актер сериала «Универ» Станислав Ярушин осудил поведение студентов КемГУ, раздевшихся во время «посвята». »

Также по теме
Посвящение в Кемерово
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Басков прикрыл достоинство кристаллами Сваровски
11:06, 09 Сентября 2016
Николай Басков стал главной звездой творческого вечера Олега Газманова на «Новой волне» в Сочи, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Грушевский: По поводу неспортивной страны я бы поспорил...
11:00, 09 Сентября 2016
Слова экс-тренера сборной по футболу и капитана команды о «нефутбольной» и «неспортивной» России обсудил Sobesednik.ru
»
Олег Ролдугин: Яровая уходит на пенсию
10:02, 09 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru попытался выяснить, за счет чего будет финансироваться пресловутый «пакет Яровой»
»