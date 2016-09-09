После посвящения в КемГУ обновилось все руководство истфака

После скандального посвящения в КемГУ назначили новое руководство истфака и объявили выговоры организаторам мероприятия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что студенты Кемеровского государственного университета устроили акцию в поддержку уволенного декана исторического факультета. Декана уволили из-за скандальных кадров с посвящения в студенты КемГУ, на которых студенты стоят голыми.

Как сообщил «Интерфакс», специальная комиссия, которая разбиралась в ситуации в КемГУ, назначила нового главу истфака и двух его замов. Кроме того, устные выговоры были объявлены организаторам мероприятия, в том числе и студентам.

По данным СМИ, исполнять обязанности декана факультета будет бывший преподаватель КемГУ Алексей Блинов. В то же время студенты и выпускники КемГУ обратились к министру образования России Ольге Васильевой с просьбой восстановить в должности уволенного из-за скандала декана.