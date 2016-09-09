Астахов пожелал "божьей помощи" новому детскому омбудсмену

Ушедший в отставку детский омбудсмен Павел Астахов пожелал «божьей помощи» своей преемнице Анне Кузнецовой.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов уволился по собственному желанию. Его пост заняла глава Ассоциации организаций в защиту детей Анна Кузнецова. Однако в аппарате детского омбудсмена заявили о том, что не видели указа Владимира Путина об увольнении Астахова.

В своем Instagram Астахов поздравил Кузнецову с назначением: «Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи божьей на этом сложном поприще!»

Информации о том, какой пост теперь займет Астахов, пока нет.