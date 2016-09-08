В Воронеже новорожденного впервые в XXI веке назвали Сталин

Новорожденный ребенок в Воронеже получил имя Сталин, сообщили в управлении ЗАГС Воронежской области.

Как сообщили в региональном управлении органов регистрации, так ребенка называют впервые, по крайней мере в XXI веке, пишет «Российская газета». Почему молодые родители остановились именно на этом имени – пока неизвестно.

Однако это – не единственное необычное имя, которым называют своих детей в этом году в Воронеже. В частности, с начала 2016-го там появились Граф, Рим, Пурхониддин, Виктор-Энрике, Юнус Каклик, Рафаэль, Мадонна, Хрусталина, Князь, Ярополк, Цезарь-Антуан, Афина, Пересвет, Лукас, Жасмин, Каспер, Леонардо и другие.

И все же самыми популярными остаются более привычные имена: в Воронеже это Артем и Мария.

Ранее, в апреле, на рассмотрение в Думу был внесен законопроект, запрещающий называть детей экзотическими именами. Инициатива призвана найти способ обеспечить правовой баланс между правами родителей и правами ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы. По задумке авторов законопроекта, нужно запретить регистрировать имена, содержащие цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющие собой различные аббревиатуры.