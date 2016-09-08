Текст дня: Налицо чудовищный моральный коллапс в обществе

«Это и есть коллапс. Невозможность или нежелание видеть в человеке человека...»

Журналист Алексей Шабуров порассуждал о событиях, которые произошли за последние дни и то, к чему они могут привести.

Как писал Sobesednik.ru ранее, 3 сентября в Екатеринбурге был арестован блогер Руслан Соколовский за ролик о ловле покемонов в храме. 5 сентября появилась информация о сексуальной связи учителей с учениками в московской 57 школе. Журналист Алексей Шабуров на своей странице в Facebook порассуждал о событиях последних дней и о том, как и к чему они могут привести. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Про это, конечно, много раз написано, но приходится проговаривать это снова.

Налицо какой-то чудовищный моральный коллапс в обществе. Моральный дефолт, если говорить красиво.

Вся эта история с блогером Соколовским, когда люди всерьез призывают сажать человека в тюрьму за оскорбление религии. За слова хотят держать человека в российском СИЗО. Оскорбил он вас? Ну так оскорбите его в ответ. Снимите про него еще более издевательский ролик.

Аморально - это не ругаться матом. Аморально - это желать человеку тюрьмы за его мнение, пусть и неправильное, провокационное.

Это екатеринбургская история.

Параллельно идет московская история с 57 школой, где учителя сношали учеников обоих полов. И снова дискуссия - но не о том, допустимо ли учеников сношать, а о том, допустимо ли об этом публично говорить.

Это и есть коллапс. Невозможность или нежелание видеть в человеке человека. Увидеть человека в видеоблогере Соколовском. Увидеть человека в ученике, которого соблазнил (совратил) учитель. Всякий раз человек оказывается вторичен перед некоей структурой - церковью, государством, элитной школой, которую все так хотят сохранить.

Проблема, вероятно, в том, что люди не видят человека и в самих себе. Видят в себе винтиков системы, солдатов государства, рабов Божиих. Как разглядеть человека в другом, когда и в самом себе его не видишь?

Невозможно говорить про все это, и молчать тоже никак не получается.

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