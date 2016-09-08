30 тысяч человек отрезаны водой в Приморье после двух тайфунов

После тайфунов «Лайонрок» и «Немтеун» в отрезанных водой населенных пунктах остаются больше 30 тысяч жителей Приморья.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Приморском крае за сутки электричество вернули почти 23 тысячам человек, однако 2,5 тысяч все еще остаются без электроэнергии.

В отрезанных водой населенных пунктах Приморья остаются более 30 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости» в четверг, 8 сентября, со ссылкой на источник в экстренных службах Приморья.

«В 43 населенных пунктах Приморья на утро четверга оставались отрезанными водой более 30 тысяч человек», – рассказал источник. Сообщается также, что в 9 муниципальных районах разрушено 58 километров дорожного полотна.

Прошедший в регионе тайфун «Лайонрок» принес трехмесячную норму осадков, а позже на смену ему пришел «Немтеун». Сейчас в Приморье действует режим ЧС федерального уровня, а в зоне подтопления остаются 18 муниципальных районов.