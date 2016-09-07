Общество
Источник: ТАСС
11:12, 07 Сентября 2016 Версия для печати

После аварии с 6 жертвами под новосибирском СК возбудил дело

7 сентября полиция возбудила уголовное дело после ДТП с летальным исходом в Чановском районе Новосибирской области.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили ТАСС, что в результате аварии погибли шесть человек: четверо взрослых, годовалый младенец и ребёнок 12 лет. Ещё одного двухлетнего ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами в Чановскую Центральную районную больницу.

«По данному факту 7 сентября следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ход и результаты расследования взяты органами прокуратуры на контроль», — пояснил пресс-секретарь.

Смертельная авария произошла 6 сентября в 13:20 по московскому времени в Чановском районе Новосибирской области на 1075 километре автодороги Р254 «Иртыш». Автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с Toyota Prius.

читайте также:
После ДТП с 5 жертвами в Курской области завели уголовное дело
В Курской области завели уголовное дело после гибели пяти человек в аварии с участием большегруза и микроавтобуса »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Отказ Украины от участия в ЧМ-2018 в ГД сочли "популистским заявлением"
11:37, 07 Сентября 2016
Глава комитета Госдумы по спорту прокомментировал возможный отказ Украины от участия в финале ЧМ-2018
»
Как Госдума хоронит законопроекты
11:36, 07 Сентября 2016
Экс-депутат Геннадий Гудков рассказал Sobesednik.ru о судьбе предвыборных инициатив депутатов Госдумы
»
Сеня из "Кухни" стал новым шефом
11:02, 07 Сентября 2016
В конце этого года на телеэкраны выйдет новый сериал с героями «Кухни» «Отель «Элеон», узнал Sobesednik.ru
»