После аварии с 6 жертвами под новосибирском СК возбудил дело

7 сентября полиция возбудила уголовное дело после ДТП с летальным исходом в Чановском районе Новосибирской области.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили ТАСС, что в результате аварии погибли шесть человек: четверо взрослых, годовалый младенец и ребёнок 12 лет. Ещё одного двухлетнего ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами в Чановскую Центральную районную больницу.

«По данному факту 7 сентября следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ход и результаты расследования взяты органами прокуратуры на контроль», — пояснил пресс-секретарь.

Смертельная авария произошла 6 сентября в 13:20 по московскому времени в Чановском районе Новосибирской области на 1075 километре автодороги Р254 «Иртыш». Автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с Toyota Prius.