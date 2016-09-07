Блогеру Соколовскому угрожали направлением на психиатрическую экспертизу

Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-крови в Екатеринбурге, рассказал об угрозах со стороны психиатра СИЗО.

Ранее Sobesednik.ru писал, что РПЦ отказалась повлиять на суд для смягчения наказания екатеринбургскому ловцу покемонов.

Как сообщает Росбалт, Соколовского в следственном изоляторе посетили члены Общественной наблюдательной комиссии. Им блогер и рассказал о том, что он накануне был вызван к врачу-психиатру, которая не называла своего имени и вела себя некорректно.

В частности, женщина предупредила о предстоящей блогеру психиатрической экспертизе, где «ни один адвокат не достанет». Также врач намекала на принцип «око за око, зуб за зуб» и рассказывала о скорой отмене в России моратория на смертную казнь. Далее, по словам Соколовского, она начала намекать на то, что СИЗО Руслан сможет покинуть нескоро и что она намерена оставить его на пару месяцев в блоке психиатрии, куда адвокат попасть не сможет, а также рассказывать, что в камере его могут избить. Соколовский расценивает эти слова, как попытку запугать его.

Члены Общественной наблюдательной комиссии намерены подать жалобу на действия врача в прокуратуру. Сообщается, что сотрудники СИЗО отрицают направление подследственного на экспертизу.

Сам блогер находит повод для шутки: он сравнил себя с Джокером и попросил сделать мем на эту тему. Также он рассказал, что начал писать книгу, однако не уточнил, о чем конкретно в ней будет идти речь.