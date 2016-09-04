В Китае ушла из жизни женщина, у которой было 70 потомков

3 сентября в городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай) скончалась старейшая жительница планеты Фу Суцин.

По данным агентства Синьхуа, женщина ушла из жизни на 120 году жизни. Она умерла в своём доме в субботу в 3:25 ночи по московскому времени.

21 августа Фу Суцин исполнилось 119 лет. У женщины осталось почти 70 внуков, правнуков и праправнуков.

В 2013 году организация Carry the Flag World Records признала Фу Суцин старейшей женщиной в мире.

Отметим, что в Книге рекордов Гинесса самой старой женщиной на планете записала Сузанна Мушатт Джонс, которая родилась в 1899 году, а умерла 13 мая текущего года. Её официально записали в Книгу рекордов Гинесса как самого старого жителя Земли.