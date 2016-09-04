Общество
Источник: Зарубежные СМИ
14:37, 04 Сентября 2016 Версия для печати

Таджикский экс-глава ОМОНа в розыске возглавил ИГИЛ в Сирии

Новым лидером ИГИЛ стал экс-глава таджикского ОМОНа, объявленный в международный розыск.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские войска уничтожили в Сирии «пресс-секретаря» «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена в России решением суда – прим. ред.] Абу Мухаммада аль-Аднани.

Как сообщили зарубежные СМИ, главным военным командиром ИГИЛ стал Гулмурод Халимов, также известный как аль-Таджики. В прошлом Халимов возглавлял подразделение ОМОН МВД Таджикистана, а в апреле 2015 года примкнул к террористам. В июне 2015 года его объявили в международный розыск, а в августе внесли в санкционные списки в США.

Отмечается, что официально о смене военного командира террористы ИГИЛ не заявляли из соображений безопасности.

Ранее пост главаря ИГИЛ занимал Тархан Батирашвили, известный как Абу Умар Аш-Шишани. Он был уничтожен в ходе антитеррористической операции весной 2016 года.

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