Столичные аэропорты задержали 97 рейсов за 2 дня из-за погоды

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали отмену более 30 рейсов в московских аэропортах.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в настоящий момент в Шереметьеве задерживаются четыре рейса и 19 отменены. В Домодедове задержали 20 рейсов и отменили 11, а во Внукове отменён один рейс.

Согласно данным ТАСС, 30 августа из-за погодных условий также ряд рейсов подвергся отмене в московских аэропортах. В частности, в Домодедове было задержано 56 рейсов и один отменён, а во Внукове были задержаны 17 рейсов и один отменён.

Только в Шереметьеве погодные условия не повлияли на работу аэропорта, и самолёты взлетали и приземлялись в штатном режиме.