Таиланд депортирует в РФ разыскиваемого Интерполом россиянина

Находящегося в международном розыске россиянина Василия Смольникова задержали в Таиланде и депортируют в РФ.

Власти Таиланда задержали россиянина Василия Смольникова при попытке выехать из страны в Малайзию. Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов, в течение месяца Смольникова доставят на территорию России.

«Таиландская сторона подтвердила, что никаких препятствий в выдаче Смольникова не будет. Его депортируют во второй декаде сентября в сопровождении сотрудников российской полиции», – рассказал дипломат.

По данным источника, задержать россиянина удалось благодаря совместной работе российских и таиландских правоохранительных органов при содействии посольства РФ в Таиланде. Смольников был задержан в южной провинции Сонгхла по запросу российского национального бюро Интерпола.

Сообщается, что россиянин был учредителем компании «Черногорскотделстрой». Которая получила подряд на восстановление домов, пострадавших от пожара в апреле 2015 года в поселке Шира в Хакасии. Следствие подозревает Смольникова в хищении части средств, выделенных по контракту, а также в даче взятки должностному лицу. По решению Черногорского городского суда Смольников был заочно арестован и объявлен в международный розыск.