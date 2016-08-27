В США предложили взорвать Меркурий на благо человечества

Американские ученые предложили взорвать Меркурий для формирования системы зеркал, которые будут собирать энергию Солнца.

Ученые из США предложили взорвать Меркурий, из обломков которого можно будет сформировать систему зеркал для отражения энергии Солнца. Как сообщает издание Popular Mechanics на своем YouTube-канале PBS Space Time, таким образом ученые предложили некий аналог сферы Дайсона.

Обломки взорванной планеты ученые предлагают использовать для того, чтобы собирать энергию Солнца в интересах человечества.

Сфера Дайсона представляет собой гипотетический проект, согласно которому в центре тонкой сферической оболочки располагается звезда. Предполагается, что технологически развитая цивилизация может применять такую конструкцию для максимального использования энергии. Для сооружения сферы Дайсона вокруг Солнца в теории необходимо вещество, по массе сопоставимое с Юпитером.