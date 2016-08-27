Общество
Источник: Зарубежные СМИ
13:50, 27 Августа 2016 Версия для печати

Ученые из США нашли у крыс задатки безошибочных синоптиков

Биологи выяснили, что крысы с помощью усов могут чувствовать силу и направление ветра и предсказывать погоду.

Как сообщили зарубежные СМИ, американские биологи доказали, что крысы способны чувствовать силу и направление ветра с помощью работы своих усов-вибрисс. Благодаря усам крысы также могут точно предсказывать погоду.

В ходе научного опыта над пятью грызунами выяснилось, что крысы используют свои усы-вибриссы для ориентации по ветру. Именно поэтому в условиях дикой природы грызуны могут предсказывать погоду и избегать попадания под дождь или других неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что усы-вибриссы помогают грызунам также искать пищу.

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