Ученые из США нашли у крыс задатки безошибочных синоптиков

Биологи выяснили, что крысы с помощью усов могут чувствовать силу и направление ветра и предсказывать погоду.

Как сообщили зарубежные СМИ, американские биологи доказали, что крысы способны чувствовать силу и направление ветра с помощью работы своих усов-вибрисс. Благодаря усам крысы также могут точно предсказывать погоду.

В ходе научного опыта над пятью грызунами выяснилось, что крысы используют свои усы-вибриссы для ориентации по ветру. Именно поэтому в условиях дикой природы грызуны могут предсказывать погоду и избегать попадания под дождь или других неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что усы-вибриссы помогают грызунам также искать пищу.