"Нужны миллионы водородных бомб". Зачем США хотят взорвать Меркурий

Астрофизик оценил реалистичность идеи американских ученых взорвать Меркурий, чтобы использовать энергию Солнца.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ученые из Америки предложили взорвать Меркурий и из его обломков сформировать систему зеркал, которая позволит отражать энергию Солнца на Землю.

Директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, академик РАН, известный астрофизик Анатолий Черепащук объяснил Sobesednik.ru, что, скорее всего, предложение американских ученых взорвать Меркурий – это всего лишь очередная утка журналистов: «Какой смысл Меркурий взрывать? Нужно будет затратить огромное количество энергии. Не хватит скудных запасов всей современной энергии человечества на Земле. Нужны миллионы водородных бомб. Меркурий – достаточно массивная планета. Сейчас взорвать ее возможности нет. И в ближайшую тысячу лет такой возможности не будет».

Астрофизик отметил, что у ученых есть идея, что можно часть солнечной энергии использовать в виде отражения этой энергии на Землю: «Земля пересекает небольшую часть небесной сферы и перехватывает только одну миллионную часть всей солнечной энергии. Можно увеличить площадь перехвата и направлять перехваченную энергию на Землю».

Однако, по словам ученого, существующие проекты более скромные, чем взрыв Меркурия, и не требуют таких гигантских затрат: «Например, есть идея по запуску в космос пленок, которые будут концентрировать солнечную энергию. Есть идея Дайсона, который предложил, что когда цивилизация достигнет очень высокого состояния развития, на порядки более мощного, чем наша цивилизация сейчас, то она сможет использовать материал своих планет, чтобы окружить центральную звезду сферой и использовать центральную звездную энергию».

Черепащук подчеркнул, что создание сферы Дайсона возможно только для цивилизаций третьего или хотя бы второго типа: «Это возможно для цивилизаций старше нашей на 100 тысяч лет или на миллион лет. Такие цивилизации будут в состоянии организовывать нечто вроде сферы Дайсона. Тогда материалом уже может быть целая планета».

Астрофизик не исключил, что всерьез предложить взорвать Меркурий могли любители астрономии или оптимисты из США: «Они заглянули на многие десятилетия вперед. Предложившие взорвать Меркурий, скорее всего, рассчитывают, что человечество доживет до такого состояния, что сможет такое производить. Но есть печальная статистика. Сейчас имеется порядка десяти миллиардов планетных систем в нашей галактике. Примерно на 1% из них есть условия для жизни. Тем не менее мы никаких сигналов от внеземных цивилизаций не получаем. Отсюда можно сделать вывод, что время существования цивилизации в развитой форме не более тысячи-десяти тысяч лет. А дальше цивилизация исчезает».