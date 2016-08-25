В Госдуме готовы провести встречу с задержанными фермерами

В Госдуме готовы провести встречу с протестующими фермерами из Краснодарского края.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 25 августа районный суд Аксая в Ростовской области начал рассматривать дела 21 задержанного участника тракторного забега.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Доронин подтвердил свою готовность встретиться с протестующими, сообщает агентство «Москва».

«Если такая необходимость будет и они обратятся, конечно, надо встречаться с людьми, тем более с представителями сельскохозяйственной отрасли, которые чем-то обижены. Как депутат, представляющий комитет по сельскому хозяйству, я готов с ними встретиться», — рассказал Доронин.

Он также добавил, что готов связаться с фермерами по телефону, через интернет или лично встретиться в Москве.