Общество
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
14:01, 25 Августа 2016 Версия для печати

В Госдуме готовы провести встречу с задержанными фермерами

В Госдуме готовы провести встречу с протестующими фермерами из Краснодарского края.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 25 августа районный суд Аксая в Ростовской области начал рассматривать дела 21 задержанного участника тракторного забега.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Доронин подтвердил свою готовность встретиться с протестующими, сообщает агентство «Москва».

«Если такая необходимость будет и они обратятся, конечно, надо встречаться с людьми, тем более с представителями сельскохозяйственной отрасли, которые чем-то обижены. Как депутат, представляющий комитет по сельскому хозяйству, я готов с ними встретиться», — рассказал Доронин.

Он также добавил, что готов связаться с фермерами по телефону, через интернет или лично встретиться в Москве.

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