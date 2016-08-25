Соблазнившей школьницу учительнице запретили покидать Татарстан

В Татарстане для учительницы, подозреваемой в половой связи с 15-летней школьницей, избрали меру наказания.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что родители школьницы рассказали о ее «дружбе» с учительницей.

Старший помощник СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий заявил, что для 24-летней учительницы, вступившей в половую связь со школьницей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в четверг, 25 августа, пишет «Интерфакс».

В отношении учительницы ранее было возбуждено дело по статье «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Сама подозреваемая полностью признала свою вину в интимной связи со своей 15-летней ученицей.