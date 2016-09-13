Сколько денег вернут отставникам по "военной ипотеке"

Уволенным из армии военным могут вернуть ипотечные накопления. Sobesednik.ru узнал, сколько денег потерял каждый из них.

Sobesednik.ru писал ранее о том, что правительством подготовлен проект закона о восстановлении ипотечных накоплений военным, которые уволились со службы. Инициатива должна предусматривать восстановление накоплений для тех, кто был уволен в связи с организационно-штатными мероприятиями, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, но потом заключил новый контракт. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нововведение коснется и других участников накопительной ипотечной системы: получить компенсацию смогут уволенные досрочно по собственному желанию и по уважительным причинам, служащие, оставившие вооруженные силы в связи с нарушениями в отношении условий контракта, а также по ряду других оснований.

Как государство оплачивает военным кредиты на жилье?

Военная ипотека была запущена в 2005 году: военным компенсируют часть выплат, остальное вносят они сами. Суть программы в том, что государство помогает сделать жилье доступнее и берет часть финансовой нагрузки на себя. Однако взять кредит можно только спустя три года после начала работы программы.

Руководитель департамента ипотеки компании «НДВ-Недвижимость» Кристина Шульгина раскрывает детали работы военной ипотеки:

— За три года с момента начала участия в программе на счету военнослужащего аккумулируется сумма, которая может стать первоначальным взносом. Дальше ипотеку также помогает гасить государство: размер ежемесячного взноса составляет 1/12 от суммы ежегодного накопительного платежа. Добавлю, что участники программы могут выбирать любые квартиры в любых регионах страны, а разницу в цене компенсировать из своего кармана.

Кристина Шульгина Фото: архив редакции

По условиям программы можно покупать и «вторичку», и новостройки. Последние можно приобрести, если объект проверен ФГКУ «Росвоенипотека». Заметим, что в условиях фиксированной суммы накопительного взноса возможности военнослужащих в рамках данной программы серьезно варьируются в зависимости от региона. Так, столичная недвижимость априори дороже по сравнению с другими городами, однако всегда есть возможность добавить личные средства при выборе более дорогой недвижимости, — рассказывает эксперт.

Получат ли военные деньги в полном объеме?

Сколько денег конкретно потерял каждый военнослужащий, ушедший по тем или иным причинам из армии? Кристина Шульгина приводит цифры: за три года можно потерять почти миллион, а эта сумма равняется первоначальному взносу на новую квартиру:

— Размер взноса, который ежегодно делается по данной программе, составляет 245 880 рублей (с возможностью индексации), а если участвуешь в военной ипотеке три года, можно собрать почти 740 000 рублей. Вот все эти деньги можно отдать на первый взнос, ведь без него банк не одобрит заявку.

Однако остается еще много вопросов. Ведь если военный уволился по основаниям, не перечисленным в проекте, он ничего не получит. По крайней мере, такова ситуация на данный момент. Кроме того, закон наверняка изменится после прохождения через Думу. Возможно, будут выбраны другие фильтры, отсекающие часть бывших военнослужащих от получения денег. В непростой экономической ситуации, может быть, еще появится механизм, позволяющий вернуть каким-то категориям служащих не всю сумму, а лишь ее часть. Если же выплаты будут незначительными, никакого социально значимого эффекта от нововведений, вероятно, и не последует.