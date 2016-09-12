Половина компаний, арендующих в Москве жилье, – из Азии

Доля компаний из других городов, арендующих в столице жилье, приблизилась к уровню 2014 года.

В Москве увеличилось вдвое количество иностранных и региональных компаний, арендующих жилье для своих сотрудников. Положительная динамика зарегистрирована по сравнению с прошлым годом, приводит РИА «Недвижимость» данные компании «Инком-Недвижимость».

Почти половина нанимателей (49,5%) — из Азии, 37,5% — из компаний находящихся в регионах РФ, 10% — из стран СНГ, не более 3% — из Европы, говорится в исследовании.

Также в сообщении приводятся данные 2013 года, тогда 18% от общего объема предложения на рынке найма жилья в Москве приходилось на долю квартир, арендуемых представительствами иностранных и региональных компаний для своих сотрудников. В 2014 году доля подобной аренды снизилась до 12%, в 2015 — до 6%. Однако на сентябрь этого года доля корпоративной аренды практически вернулась к значению 2014-го года.

«В этом году на рынке найма вновь стали появляться европейские фирмы-арендаторы жилья», — поясняется в материалах.