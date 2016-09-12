Недвижимость
Источник: «Собеседник» №33-2016
20:52, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Можно ли выселить отравляющего жизнь соседа

О проблемах с соседями в любом случае стоит поставить в известность управляющую компанию, ТСЖ или ЖЭК
О проблемах с соседями в любом случае стоит поставить в известность управляющую компанию, ТСЖ или ЖЭК
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru выяснил, возможно ли избавиться от нерадивых соседей, мешающих нормально жить, на законных основаниях.

История с подмосковной квартирой, из которой после смерти хозяйки вывезли 3 КАМАЗа зловонного мусора и на территории которой сотрудники СЭС могли работать только в респираторах, взорвала интернет.

Многим было что вспомнить из своей жизни – соседей-«ремонтников», дебоширов-алкоголиков, кошатников и Плюшкиных, которые несут в свои дома разный хлам с помоек. Можно ли найти управу на тех, с кем невозможно ужиться рядом?

– Если квартира является муниципальной собственностью и жильцы занимают ее по договору найма с департаментом жилищной политики, то следует обратиться в департамент. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, возможно расторжение договора и выселение жильцов, нарушающих права соседей, – рассказала Sobesednik.ru адвокат Светлана Львова.

Недавно в Перми выселили из муниципальной квартиры владелицу 40 кошек, которая не следила за гигиеной животных, а страдал весь подъезд. И этот случай не единичный. А вот с собственником жилья, который хамски относится к соседям – сложнее.

– Если квартиры, которые содержатся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии или используются не по назначению, находятся в собственности граждан, необходимо обращаться в жилищную инспекцию своего региона. На дебоширов нужно жаловаться участковому. О проблемах с соседями в любом случае стоит поставить в известность управляющую компанию, ТСЖ или ЖЭК. Кропотливо собирать все материалы по воздействию на «плохого» соседа, в том числе результаты экспертиз. Для фиксации загрязнений воздуха, зловонного запаха существует специальная экспертиза, которая называется одорологической. В случае необходимости вызывайте СЭС. Известен случай, когда в одном из подъездов из-за нерадивого жильца, устроившего дома мусорку, в подъезде обнаружили превышение аммиака, что и послужило основанием для судебного решения о выселении.

Но стоит помнить, что ваша главная цель – не выселение конкретного человека, а чистота и порядок. Поэтому первым делом нужно обращаться в суд, чтобы обязать жильца исправить ситуацию, устранить нарушения, провести дезинфекцию. Суд может также наложить штраф на «трудного» соседа, а взысканные деньги можно потратить на благое дело наведения порядка. И только в случае, если все остальные меры исчерпаны, можно требовать выселения через суд.

Буква закона

Собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (п. 4 ст. 30 Жилищного кодекса).

В соответствии со ст. 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.

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