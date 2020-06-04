Зоолог рассказал, как устроена контрабанда экзотических животных

Зоолог Ос Артюнян заявил, что в России почти никак не отслеживается содержание опасных видов диких животных вне естественной для них среды обитания.

В записи подкаста «РИА Новости» специалист пояснил, что де-юре эти отношения с заводчиком регулируются законом об ответственном обращении с животными и потенциально человек может получить все разрешительные документы в Росприроднадзоре. Но де-факто зачастую держатели крокодилов, змей, ядовитых пауков и прочих нетривиальных питомцев обходятся без лишней бумажной волокиты.

Также эксперт объяснил, как в Россию попадает живой экзотический товар. «Это очень нехорошее отношение к животным. Их очень плотно пакуют в какой-нибудь чемодан, напоив каким-нибудь успокоительным и контрабандой везут. Бывает, что яйца везут контрабандой. В любом случае нужен человек, который занимается аккумуляцией этих животных. В идеале он еще и лечит их и у него должны быть связи с зоо-магазинами, где их возьмут», – рассказывает Артюнян.

Зоолог упредил граждан, которые слишком легко относятся к идее обзавестись незаурядным животным: рептилии и птицы могут быть переносчиками серьезных заболеваний.

«Для обывателя кажется, что нет никакой разницы между попугаем пойманным в природе или выведенным в неволе. Но этот человек подвергает себя страшной опасности, потому что птицы и рептилии переносят серьезные заболевания, некоторые из которых бессимптомны. Например, орнитоз — у него нет симптомов, но, если есть дети, то они могут вырасти бесплодными», – заключил Ос Артюнян.