Тело покончившего с собой у МГУ полицейского нашли в его авто

В понедельник, 13 ноября, в парке МГУ нашли тело сотрудника московской полиции.

Как сообщает агентство «Москва», в парке МГУ в районе Раменки ЗАО столицы было найдено тело столичного полицейского в его личном автомобиле.

По сообщениям российских СМИ, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Личность погибшего не уточняется, по факту произошедшего проводится проверка.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)